"Weil Kontrolle fehlte": Sauna- Besucherin tot

Harte Kritik an der Leitung des Wiener Stadthallenbades: Weil eine ständige Kontrolle der Sauna fehle, sei die Ex- Olympiateilnehmerin Eva Worisch (88) nach einem Schlaganfall in der Sauna zu lange unentdeckt in der Hitze gelegen, berichten Stammgäste - die Seniorin starb. Die Aufsicht sei aus Spargründen reduziert worden.