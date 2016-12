"Weihnachtswunder" um verunfallte Kinder in Wien

D

Wien-

Bereits am 18. November war eine Vierjährige aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung im Bezirk Landstraße gestürzt. Wie der Bub befand sich die kleine Syrerin lange Zeit in künstlichem Tiefschlaf und auch in Lebensgefahr.

Hier stürzte die Vierjährige aus dem Fenster. Foto: Andi Schiel

"Kinder werden ohne gröbere Schäden davonkommen"

"Jetzt sind beide aufgeweckt worden und zumindest der Bub wurde auch schon auf eine Normalstation verlegt", berichtete KAV- Sprecher Christoph Mierau am Montag. "Nach derzeitigem Stand werden die Kinder ohne gröbere bleibende Schäden davonkommen." Beide seien bei vollem Bewusstsein, Wirbelsäulenschäden seien ausgeschlossen worden. Sowohl die Vierjährige als auch der Fünfjährige würden voraussichtlich aber noch Nachoperationen benötigen.

Kinder dürfen zu Weihnachten nach Hause

Für die bevorstehenden Feiertage habe er aber gute Nachrichten, sagte der Sprecher: "Es sieht so aus, als könnten die Kinder Weihnachten zu Hause verbringen." Zu verdanken sei diese erfreuliche Entwicklung dem Können und Einsatz der Kinderspezialisten im Wiener Donauspital.