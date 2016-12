Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca- Cola

Schon anno 1862 begann der gebürtige Pfälzer Thomas Nast "Santa Claus" für die Zeitschrift "Harper's Weekly" zu zeichnen - malte ihn zunächst aber noch mit hellbraunem Mäntelchen. Im Laufe der nächsten 30 Jahre entwickelte der gebürtige Deutsche seinen Weihnachtsmann weiter, kolorierte seinen Umhang irgendwann rot und weiß und legte damit sein heutiges Erscheinungsbild fest.

Nasts Weihnachtsmann aus dem Jahr 1881 (rechts) Foto: Heinrich Hoffmann (gemeinfrei), Thomas Nast (gemeinfrei)

Coca- Cola war nicht einmal der erste Getränkeproduzent, der mit dem Weihnachtsmann warb. Schon 1923 zeigte eine Anzeige der Firma White Rock einen Santa Claus beim Studieren der Weihnachtspost (im Bild unten links). Auf dem Tisch, an dem er sitzt, ist neben Mineralwasser auch eine Flasche Whiskey abgebildet - und das mitten in Zeiten der Prohibition, als Alkohol landesweit verboten war.

Werbung mit dem Weihnachtmann bei White Rock (links) und Coca-Cola (rechts) Foto: White Rock Collectors Association, Coca-Cola

Heiliger Nikolaus aus Myra als Vorbild

Die Gestalt des Weihnachtsmannes geht vor allem auf Legenden um den Heiligen Nikolaus - einem Bischof, der im 4. Jahrhundert in der Stadt Myra (in der heutigen Türkei) lebte, zurück. Im Hinblick darauf wurden bereits im Mittelalter Kinder an seinem Todestag, dem 6. Dezember, bzw. auch schon am Vorabend beschenkt. Das Datum war früher auch der eigentliche Bescherungstag, der erst im Laufe der Reformation und infolge deren Ablehnung der Heiligenverehrung in vielen Ländern auf den 24. bzw. 25. Dezember gelegt wurde.

Nikolaus von Myra auf einer russischen Ikone von Aleksa Petrov aus dem Jahr 1294 Foto: Wikipedia (gemeinfrei)

Ebenso wie das Christkind gibt es den Weihnachtsmann erst seit der Reformation im 16. Jahrhundert. Populär ist er seither vor allem in Deutschland sowie im Rest der Welt, besonders in protestantisch geprägten Gegenden, wie etwa in der Westschweiz (wo er als Père Noël bezeichnet wird), den Niederlanden, Skandinavien, Estland, Lettland, Großbritannien sowie den Vereinigten Staaten.

Rentier erstmals 1821 als Zugtier für Schlitten erwähnt

Großen Anteil an der Verbreitung der Geschichte vom Weihnachtsmann hatte auch der deutsche Schriftsteller August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der im Jahr 1835 das Lied "Morgen kommt der Weihnachtsmann" schrieb, das zwei Jahre später erstmals in gedruckter Form erschien. Die erste Erwähnung eines Rentiers als Zugtier für den Schlitten des Weihnachtsmanns geht übrigens auf das Gedicht "The Children's Friend" aus dem Jahr 1821 zurück, in dem Santa Claus artigen Kinder Geschenke bringt.