Wegen Paris- Terrors: Frankreich verschiebt Match

Die anderen zwei Partien der Gruppe A werden allerdings wie geplant am 13. November ausgetragen.

Am 13. November 2015 hatte die Anschlagsserie von IS- Terroristen in der französischen Hauptstadt mit 130 Todesopfern am Stade de France begonnen. Während des Testspiels zwischen Frankreich und Deutschland hatten sich drei Selbstmordattentäter vor der Arena in die Luft gesprengt. Sie wollten in das mit mehr als 80.000 Zuschauern gefüllte Stadion eindringen.

Die FIFA erlaubt Terminänderungen nur in absoluten Ausnahmefällen. In dieser Woche war ein Antrag des Iran abgelehnt worden, wegen eines wichtigen religiösen Feiertages die Partie gegen Südkorea zu verschieben.