Wegen Irrtum der Geschworenen: Urteil ausgesetzt

Der Schwurprozess gegen jene 33- jährigen Algerier, der am 16. Oktober 2016 seine Zelle in der Justizanstalt Josefstadt angezündet hatte, muss wiederholt werden. Die drei Berufsrichter setzten am Mittwochabend das Urteil aus, nachdem die Geschworenen im Wiener Landesgericht, die auf versuchten Mord lautende Anklage knapp, aber doch verworfen hatten.