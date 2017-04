Wegen Aktien! Deutsch- Russe wollte 20 Kicker töten

Wie die Polizei mitteilte, erfolgte der Zugriff im Bundesland Baden- Württemberg kurz vor 6 Uhr früh, als der Verdächtige Sergej W. in Rottenburg am Neckar bei seiner Arbeitsstelle ankam. Nordrhein- Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) bezeichnete die Festnahme auf Twitter als "gute Nachricht für den Fußball".

Wettete Verdächtiger auf Kurssturz der BVB- Aktien?

Laut Ermittlern sei der 28- jährige Verdächtige mutmaßlich kein Extremist, er soll im Zusammenhang mit dem Anschlag auf einen Kurssturz der BVB- Aktien gewettet haben. Sein mutmaßlicher Plan: zunächst möglichst viele Spieler des Vereins zu verletzen oder gar zu töten, um dadurch die BVB- Aktie zum Absturz zu bringen. Er sei seit dem 13. April - zwei Tage nach dem Rohrbombenanschlag auf den BVB- Bus - per Haftbefehl wegen 20- fachen versuchten Mordes und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gesucht worden, hieß es.

Foto: AP/Martin Meissner, AP/Caroline Seidel

Es ging um 3,9 Millionen Euro möglichen Gewinn

Wie die "Bild" berichtete, soll der Verdächtige direkt vom BVB- Mannschaftshotel aus online ein Aktienpaket von 15.000 Optionsscheinen für 78.000 Euro gekauft haben. Mitarbeiter der betreffenden Bank hätten der Polizei eine Verdachtsanzeige gegen den Mann wegen Geldwäsche übermittelt, weil ihnen der Kauf verdächtig erschien. Im Fall eines deutlichen Kursverlustes der BVB- Aktie hätte der Verdächtige einen Gewinn von bis zu 3,9 Millionen Euro mit den Aktienoptionen machen können.

Polizei sucht Komplizen

Nach der Festnahme sucht die Polizei laut Informationen der Deutschen- Presse- Agentur zwei Komplizen des 28- Jährigen. Die beiden sollen den Angaben zufolge einen Leihwagen in der Ortschaft Freudenstadt abgeholt haben - in dem dann möglicherweise die Sprengsätze nach Dortmund gebracht worden seien. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Agentur, dass es Freitagfrüh mehrere Hausdurchsuchungen in den Städten Tübingen und Rottenburg gab.

Foto: AP

Laut Ermittlern kennt sich der Tatverdächtige im Bereich Elektrotechnik "bestens" aus. Man gehe davon aus, dass der 28- Jährige in der Lage sei, eine professionelle Bombe und eine simultane Fernzündung zu bauen. Sergej W. soll im Juli 2015 einen Schulpreis im Bereich Elektronik und Betriebstechnik gewonnen haben.

Drei in Hecke versteckte Sprengsätze

Vor zehn Tagen waren drei in einer Hecke versteckte Sprengsätze vor dem Mannschaftsbus explodiert, der gerade auf dem Weg ins Stadion war. Die Spieler wurden nach dem Vorfall zurück ins Teamhotel gebracht. Das Spiel gegen AS Monaco wurde abgesagt und auf den nächsten Tag verlegt.

Die Aktien von Borussia Dortmund haben sich nach dem Anschlag um zwei Prozent erholt. Am ersten Handelstag nach dem Anschlag war die Aktie zunächst etwas abgerutscht, schloss letztlich aber um 1,7 Prozent im Plus. Mehr Auswirkung auf den Kursverlauf hatten die sportlichen Leistungen: Am Vortag war die Aktie nach dem endgültigen Aus im Viertelfinale der Champions League um rund 3,5 Prozent gefallen.