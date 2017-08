WEGA- Einsatz nach Messerstichen in Wien- Favoriten

In Wien- Favoriten ist in der Nacht auf Sonntag ein 29- jähriger Mann in seiner Wohnung von einem 20- Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Als der Täter geflohen war, schleppte sich das Opfer auf den Gehsteig in der Muhrengasse, ehe es blutüberströmt zusammenbrach. Passanten holten per Notruf Hilfe. Der Verdächtige wurde unweit des Tatorts festgenommen und ist geständig.