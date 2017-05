WC- Verbot an Bord: Frau musste in Becher pinkeln

Die Krankenschwester aus dem US- Bundesstaat Kansas hatte nach eigenen Angaben dringend auf die Toilette gemusst, war vom Kabinenpersonal aber gezwungen worden, angeschnallt in ihrem Sitz zu bleiben. Stattdessen wurde ihr ein Plastikbecher gereicht, in den sie sich erleichtern musste. "Vor den Augen aller", so Harper: "Ich musste sogar um einen zweiten Becher bitten."

Foto: AP

Das alles passierte auf dem Flug 6056 von Houston nach Kansas City, als der Pilot wegen zu befürchtender Turbulenzen die Anschnallzeichen einschaltete. Harper, die die Behandlung entwürdigend fand, sagte dem TV- Sender KCTV5: "Zum Glück hatte ich ein Kleid an."

Vorfall passierte bereits im April

Der Vorfall, der erst jetzt bekannt wurde, soll bereits am 9. April passiert sein. "An dem Tag, als man bei United Airlines bei einem überbuchten Flug einen Pasagier aus dem Flugzeug zerrte, zwangen Sie mich, in eine Tasse zu pinkeln", berichtete Harper auf ihrer Facebook- Seite.

Airline will die genauen Umstände untersuchen

Absolut unpassend fand die zweifache Mutter auch den Hinweis des Personals, man werde sie notfalls für die Reinigungskosten verantwortlich machen. "Ich leide schließlich an einer Blasenschwäche und kann nicht kontrollieren, wann ich aufs WC muss." Ein Sprecher der Airline dazu: "Die Maschine war im Landeanflug. Deshalb konnten wir Miss Harper nicht erlauben aufzustehen." Die genaueren Umstände werden noch untersucht.

Der Vorfall reiht sich ein in eine Liste von Zwischenfällen an Bord von US- Fliegern: Am 9. April war ein Fluggast von United Airlines von Sicherheitskräften brutal von Bord gezerrt worden, weil er bei einem überbuchten Flug seinen Sitzplatz nicht aufgeben wollte. Die schockierenden Aufnahmen des Vorfalls (siehe Video) gingen um die Welt.

Video: Bitprojects

Rabiater Flugbegleiter brachte Mutter zum Weinen

Knapp zwei Wochen später stellte American Airlines einen rabiaten Flugbegleiter außer Dienst, nachdem dieser gewalttätig gegen eine Passagierin mit Kind vorgegangen war (Video unten). Auslöser für den empörenden Zwischenfall war Berichten zufolge ein zusammengeklappter Kinderwagen.

Kronen Zeitung/krone.at