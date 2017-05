Wayne Rooney verspielt 500.000 £ in zwei Stunden!

Gleich vorweg: Es ist sein Geld und damit kann ER natürlich tun und lassen, was und wie er will. Dass ER, Wayne Rooney nämlich, der inzwischen nur mehr ehemalige englische Fußball- Superstar, es zustande gebracht haben soll, binnen gerade einmal läppischer zwei (!) Stunden im "Manchester 235 Casino" in etwa eine halbe Million Pfund zu verspielen, ruft aber wohl auch bei einem außenstehenden Beobachter ein gerüttelt Maß an Staunen hervor.