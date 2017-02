Wasserspringen: Wunderkind Niki Stajkovic ist tot

Niki Stajkovic, Österreichs Wunderkind von einst, ist tot. Im Alter von gerade mal 57 Jahren ist der frühere Wasserspringer und immer lebenslustige Sportler am Freitag gegen 16 Uhr in Hallein bei einem Badeunfall gestorben. Dies bestätigten Freunde am Abend der "Kronen Zeitung".