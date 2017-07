Wasserrohrbruch in Wien- Penzing legte Verkehr lahm

Am Vormittag bahnten sich die Wassermassen auf der Linzerstraße in Höhe Bujattigasse ihren Weg. Der betroffene Straßenabschnitt wurde gesperrt. Binnen kürzester Zeit bildete sich ein Stau. "Man kann im gesamten Grätzel von einem Verkehrszusammenbruch sprechen", sagte dazu Harald Lasser vom ÖAMTC.

Reparaturarbeiten bis Donnerstag

Mittlerweile konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Die Situation beruhigte sich am Nachmittag, die Linzerstraße wurde stadteinwärts wieder freigegeben. Die Reparaturarbeiten an der betreffenden Stelle werden aber noch bis Donnerstag andauern, so Walter Kling von den Wiener Wasserwerken. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten seien bereits erledigt, hieß es.

Foto: Gerhard Bartel

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel waren von dem Rohrbruch betroffen: Die Straßenbahnlinie 49 kann ihre Endstation Hütteldorf wohl noch bis Betriebsschluss nicht erreichen. Die Linie wird zwischen Dr.- Karl- Renner- Ring und Baumgarten kurzgeführt. Die Wiener Linien rieten Fahrgästen, den Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Baumgarten und der Bergmillergasse zu nutzen. Die Linie 47B verkehre normal.

Das geborstene Graugussrohr stammt laut Kling aus dem Jahr 1959. Den Grund für dessen Bruch werde man später ermitteln. Wie viel Wasser ausgeströmt ist, ließe sich nicht abschätzen. Für einige Häuser in unmittelbarer Nähe wurde eine Notwasserversorgung eingerichtet.