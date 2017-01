Was uns die Regierung als Erfolg verkaufen will

Eine endgültige Beurteilung des Ergebnisses der Regierungsverhandlungen war noch nicht möglich, weil die Teams von SPÖ und ÖVP auch bis weit in den Sonntagabend hinein an ihren Vereinbarungen gearbeitet haben. Eine erste Beurteilung am Sonntag um 20.30 Uhr lässt allerdings den Schluss zu, dass das jetzt aktualisierte und erweiterte Programm der Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2018, letztlich deutlich besser als erwartet ausgefallen ist.

Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner, Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern Foto: APA/Georg Hochmuth

Das Misstrauen, das dem erneuerten Koalitionspakt entgegenschlägt, hat sich die Regierung allerdings selbst zuzuschreiben. Vor allem durch die von Bundeskanzler Christian Kern mit großem Getöse am 11. Jänner inszenierte Präsentation des SPÖ- Reformplans sind enorme Erwartungen geweckt worden.

Im Vergleich dazu hat der in einem weitaus bescheideneren Rahmen am 16. Jänner von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) vorgestellte "Pakt für Österreich" das Maß der Veränderungen speziell in Hinblick auf die Finanzierbarkeit wieder auf den Boden gebracht.

Finanzminister Schelling fordert die Regierung auf, die Ärmel hochzukrempeln und Pläne umzusetzen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Mehr als zwei Dutzend SPÖ/ ÖVP- Vereinbarungen

Dieser Mix aus Erwartungen und budgetärem Realismus spiegelt sich auch in den mehr als zwei Dutzend Vereinbarungen zwischen SPÖ und ÖVP wieder. Es sind letztlich weniger oder kaum klassisch sozialdemokratische Forderungen, sondern überwiegend pragmatische beziehungsweise wirtschaftskonservative Notwendigkeiten moderner Prägung, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen.

Von halber Flugabgabe bis zu Ökostrom- Gesetz

Eine Aufzählung sämtlicher geplanter Maßnahmen würde hier den Rahmen sprengen. Schließlich finden sich in dem Gesamtplan auch Details von der Halbierung der Flugabgabe bis zu einem Ökostrom- Sammelgesetz zur Stärkung des ländlichen Raums.

Für die Mehrheit der Bevölkerung schon weitaus entscheidender sind allerdings andere, umfassendere politische Vorhaben, auf die sich SPÖ und ÖVP einigen haben können:

Etwa ein Beschäftigungsbonus. Das bedeutet, dass für jeden zusätzlich geschaffenen Arbeitsplatz ab Juli 2017 dem Unternehmen in den nächsten drei Jahren 50 Prozent der Lohnnebenkosten erstattet werden.

Die Abschaffung der "Kalten Progression" nach dem " Schelling- Modell", mit der jeder Steuerzahler automatisch entlastet wird. Ab fünf Prozent aufgelaufener Inflation werden die ersten beiden Tarifstufen in den Intervallen 11.000 bis 18.000 Euro sowie 18.000 bis 25.000 Euro automatisch indexiert. Damit werden rund 80 Prozent der kalten Progression automatisch ausgeglichen.

Der Zuzug auf den österreichischen Arbeitsmarkt wird insofern beschränkt, indem Arbeitsmarktprüfungen eingeführt werden. Das heißt: nur wenn sich für eine Stelle kein geeigneter in Österreich gemeldeter Arbeitsloser findet, kann der Job ohne Einschränkungen vergebenen werden.

Rechtliche Maßnahmen gegen die Gewinnverschiebungen ausländischer Konzerne, vor allem im Onlinebereich. Ziel ist eine effizientere Besteuerung.

Holpriger läuft es hingegen bei Arbeitszeitflexibilisierung und dem flächendeckenden Mindestlohn in der Höhe von 1500 Euro. Diese Fragen sind vorerst an die Sozialpartner delegiert worden, die bis Juni eine Lösung ausarbeiten sollen.

Bevor das kommt, fehlen aber noch Unterschriften, Gespräche mit dem Bundespräsidenten und in den Parteigremien.

Claus Pándi, Kronen Zeitung