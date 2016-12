Was trieb Fünffachmörderin zu dieser Wahnsinnstat?

Nach dem schrecklichen Fund in einem ehemaligen Gasthof in Niederösterreich - eine 35- Jährige hatte ihre drei Kinder (sechs bis neun Jahre alt), ihren Bruder und ihre Mutter erschossen und sich danach selbst gerichtet - fragen sich nicht nur die Einwohner des 170- Seelen- Ortes Schildberg, eines Vororts von Böheimkirchen: Was trieb die Fünffachmörderin zu so einer Wahnsinnstat? Die Waffe, mit der sie die Bluttaten verübte, besaß die 35- Jährige legal.