Was machen Sie in Ihrem "neuen" Leben, Herr Pröll?

Er habe die Entscheidung bereits seit einem Dreivierteljahr immer wieder in Erwägung gezogen und mit seiner Familie diskutiert. "Bei einem gemeinsamen Mittagessen Ende Dezember ist sie dann gefallen", so Pröll. Ob er erleichtert sei? Diese Frage beantwortet der Langzeitpolitiker mit einem klaren "Nein". "Weil ja auch keine schwere Last von mir fällt. Im Gegenteil. Ich habe das, was ich gemacht habe, immer gerne gemacht." Pröll zieht in dem Gespräch Bilanz über eine außergewöhnliche Karriere und spricht von einer "besonderen Gnade", gerade in diesem spannenden Vierteljahrhundert an der Spitze des Landes Niederösterreich gestanden zu sein.

"Jeder muss das für sich selbst entscheiden"

Als Vorbild oder Inspiration für andere Landeshauptleute sehe er sich mit seinem geordneten Rückzug nicht. "Jede Situation ist anders, jeder muss das für sich selbst entscheiden." Deshalb habe außer seiner Frau und Familie auch bis zuletzt niemand gewusst, dass er bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten werde, auch nicht sein Freund Michael Häupl, der am Freitag Personalentscheidungen in der Wiener SPÖ bekannt geben will.

Statt die Welt zu bereisen will Pröll in seinem "neuen Leben" übrigens "nur" Fahrrad fahren. "Früher musste ich mir eine Stunde meiner Zeit dafür abzweigen, in Zukunft möchte ich Fahrrad fahren können, so oft und so lange ich will."

Auch Stellung zu Vorwürfen um Stiftung bezogen

Im Gespräch nimmt Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll auch zu den Vorwürfen Stellung, er hätte in seiner Privatstiftung 1,3 Millionen Euro Steuergeld "geparkt". Die Stiftung sei vollkommen korrekt, betont Pröll, es sei wohl das erste Mal, dass ein Politiker dafür getadelt werde, Geld NICHT ausgegeben zu haben.

Einer möglichen Prüfung durch den Rechnungshof sowie der Korruptionsstaatsanwaltschaft würde er jedenfalls gelassen entgegen sehen, glaube jedoch nicht, dass es überhaupt dazu kommen werde. "Das ist nicht neu, dass ich vor wichtigen Entscheidungen von gewissen Seiten angeschüttet werde", sagt Pröll in Richtung "Falter". Die Wiener Stadtzeitung war mit "geheimen Dokumenten" an die Öffentlichkeit gegangen, der von Pröll nach Wien entsandte Innenminister Sobotka hatte die Vorwürfe als "Fake News" bezeichnet, was Pröll aber nicht kommentieren wollte.

