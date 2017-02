Was ist da los in der forschen Strache- FPÖ?

Eigentlich müsste in den Reihen der FPÖ die totale Glückseligkeit herrschen. So hat man in Österreich beispielsweise unlängst eine schärfere Gangart gegen türkische Moscheen- Verbände und aus Ankara geschickte Spitzel eingeschlagen. Oder die Sache mit den Eurofightern. Da wird jetzt gegen Misswirtschaft, Korruption und Geldwäsche ordentlich auf den Putz gehaut. Alles Themen, die bei den Freiheitlichen nicht enden wollenden Jubel auslösen sollten. Tun sie aber nicht.