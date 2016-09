Was Didi Kühbauer Rapid bei Bilbao zutraut

Dietmar Kühbauer sieht für Rapid im Auswärtsspiel der Fußball- Europa- League am Donnerstag gegen Athletic Bilbao Außenseiterchancen. Zwar befinde sich der spanische Vertreter in der Favoritenrolle, mit einer beherzten Leistung und einer Portion Glück sei für die Hütteldorfer aber durchaus etwas zu holen, vermutete der Ex- Rapidler und ehemalige Legionär des baskischen Bilbao- Rivalen Real Sociedad.