Warum Sportstars wie Hirscher ihre Heimat lieben

Das beweisen etwa die Worte von Ski- Idol Marcel Hirscher, der am Nationalfeiertag die Gefühle für sein Land sehr emotional beschreibt: "Bei meinen Reisen habe ich unglaublich schöne Plätze auf dieser Erde sehen dürfen, und doch will ich nirgendwo anders leben als in Österreich!" Seglerin Tanja Frank, in Rio Olympia- Dritte mit Thomas Zajac, fügt stolz an: "Österreich ist eine Herzensangelegenheit." Und Tennis- Star, Dominic Thiem nickt: "Ich bin ein riesiger Patriot und ein großer Fan der Fußball- Nationalmannschaft."

Derzeit ist Thiem bei den Erste Bank Open in Wien im Einsatz. Hier im Video sehen Sie, was Österreichs- Tennis- Ass nach dem Erstrundenerfolg gegen Landsmann Gerald Melzer zu sagen hatte:

Auch deren Kapitän Julian Baumgartlinger ist stolz auf Österreich: "Weil wir als kleine Nation mit Leistung, Mut und Geduld überzeugen können. Für eine erfolgreiche Zukunft müssen wir Worten Taten folgen lassen, Probleme nicht schönreden, sondern gemeinsam die Ärmel hochkrempeln." Was etwa Eva- Maria Brem ganz ähnlich sieht ...

Foto: APA/EXPA/ JFK

"Bei Lebensmitteln zählt hier noch die Qualität, und man kann das Fleisch direkt beim Bauern kaufen. Das sind die Dinge, die ich an unserem Land schätze. Damit auch in Zukunft alles weiter so gut läuft, ist es wichtig, dass wir über den Tellerrand blicken", meint die Riesentorlauf- Königin. "Bildung, soziale Gerechtigkeit und der Schutz der Natur" sind für Hirscher die wichtigsten Aspekte, um den hohen Lebensstandard zu erhalten. Während Thiem fordert: "Die Kinder müssen wieder mehr Sport betreiben!" Bleibt zu hoffen, dass die Anregungen der rot- weiß- roten Sieger gehört werden: Dann bleibt auch das Land Österreich auf der Siegerstraße.