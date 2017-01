Warum Rangnick Löw aus dem Weg ging

Der Grund: Aberglaube. Während Löw auf VIP- Etage 6 Platz nahm, zog es Rangnick vor, eine Ebene weiter drunter Platz zu nehmen. "Seit ich dort sitze, haben wir noch kein Heimspiel verloren", wird der "Bullen"- Sportchef von der "Bild" zitiert: "Das wollte ich beibehalten. Ich hätte mir nicht verziehen, wenn ich den Platz gewechselt und wir verloren hätten."

So kam ein Treffen Rangnick- Löw nicht zustande. Aber Rangnick will laut "Bild" den Bundestrainer in Kürze telefonisch kontaktieren. Immerhin.