Warum das Hirscher- "Bashing" einfach Blödsinn ist

"Ein Holländer verliert gegen ein Belgier - ist ja nicht so schlimm, Marcel Hirscher!" Oder: "War jetzt wieder die Piste Schuld, Marcel? Zum Kotzen!" Auf Facebook und Twitter und in den Foren bzw. Story- Kommentaren hat sich die Stimmung teilweise gegen Marcel Hirscher gedreht. Und viele treten fröhlich mit beim Hirscher- "Bashing". "Das Netz lacht über Hirscher", schreiben manche Medien sogar. Man muss Hirscher (seine Läufe aus dem Teambewerb sehen SIe oben im Video) aufgrund seiner Erfolge und seines Könnens nicht heilig sprechen, aber so wenig Respekt und so viel Blödsinn hat er sich definitiv nicht verdient.