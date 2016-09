Warum "Cool Runnings" Hamiltons Lieblingsfilm ist

Affenhitze, hohe Luftfeuchtigkeit - der Grand Prix von Malaysia in Sepang wird zur irren Herausforderung für Mensch und Maschine. Schon am Samstag im Qualifying. Das Duell natürlich Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton, der sich davor an seinen Lieblingsfilm erinnerte.

Lewis Hamilton Foto: AP

"Cool Runnings vergleiche ich mit meinem Leben." Tiger Woods, Jackie Robinson oder die Williams- Schwestern - sie haben es geschafft, in einem von Weißen dominierten Sport an die Spitze vorzudringen. "Das ist ein Grund, weshalb ich so verliebt in den Film ,Cool Runnings‘ bin. Mit diesen Jungs kann ich mein Leben richtig vergleichen", lächelt Lewis Hamilton.

"Als die Jamaikaner das erste Mal mit ihrem Bob am Start im Eiskanal standen, wurden sie von allen angestarrt. Das war bei mir und meinem Vater nicht anders. Wir waren die einzigen Schwarzen. Alle dachten sich, was machen denn die da - es war wie im Film", erzählt der dreifache Weltmeister und erinnert sich noch an ein wesentliches Detail: "Im Film lief dieser Manager, John Candy, von einem Sponsor zum anderen, wollte Geld für seine Jamaica- Boys auftreiben. Aber alle lachten ihn nur aus. Das Gleiche hat mein Vater gemacht - und ich denke, sie haben damals auch gelacht. Heute beißen sie sich möglicherweise in den Ar..."

Als Kind oft beleidigt

Hamilton erzählt im Magazin "Complex" auch wieder die Geschichte, dass er in der Schule oft von anderen Kindern beleidigt wurde, Lehrer ihm gesagt hätten, dass er nie ein Rennfahrer werden, es nie zu etwas bringen würde. "Ich habe aber nur auf meinen Dad gehört, der mir gesagt hat, du hast ein großes Herz, arbeitest beinhart - gib allen die Antwort auf der Piste", sagt "König Lewis" und wirft Nico Rosberg sofort den Fehdehandschuh vor die Füße: "In der Rolle des Jägers bin ich noch gefährlicher!"