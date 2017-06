Warnung vor "Sprengstoff" an Wiener Pfarrgebäude

"Wir haben soeben vom Verfassungsschutz die Nachricht erhalten, dass es einen ernstzunehmenden Verdacht gibt, dass heute Abend jemand eine Tasche in einer Kirche in Wien deponieren will, die eventuell auch Sprengstoff enthalten könnte", steht auf einem orangefarbenen Aushang am Pfarrgebäude. Der Vikariatssekretär bittet daher die Gläubigen um besondere Vorsicht. Bei einem Verdacht solle man "bitte umgehend die Polizei informieren".

Falschem Posting aufgesessen

"Wir wurden per Mail gewarnt", erklärt der vorsichtige Verfasser. Allerdings ergab eine Nachfrage seitens krone.at bei den zuständigen Stellen, dass man von keiner derartigen Warnung wisse. Zudem entspreche das Vorgehen, eine Mail an Pfarren zu verschicken, nicht dem üblichen Prozedere. Der umsichtige Sekretär dürfte wohl ein seit mehreren Tagen durch das Web geisterndes "Fake News"- Posting für bare Münze genommen und in Sorge um die Gemeindemitglieder das Warnschreiben angebracht haben.