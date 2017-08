War Model- Entführung in Italien nur ein Fake?

Weil er ein britisches Model entführte, um sie als Sexsklavin im Darknet anzubieten, ist ein Pole vor wenigen Tagen in Italien festgenommen worden. Doch was ist wirklich dran an dem spektakulären Kidnapping, bei den das Opfer nach einer Woche freigelassen wurde? Nachdem Widersprüche auftauchten, untersucht die Polizei nun, ob die die ganze Story nicht mehr als ein guter Bluff war.