War Doppelmord erste Terror- Bluttat in Österreich?

Ob im Fall des gebürtigen Tunesiers Radikalisierung und Extremismus auf eine Persönlichkeitsstörung trafen oder Mohamed H. auch Kontakt zu terroristischen Netzwerken des Islamischen Staates hatte, müssen erst die weiteren Ermittlungen und psychologische Gutachten zeigen. Auswertungen elektronischer Datenträger sowie die Aktivitäten des 54- Jährigen in sozialen Netzwerken ergaben laut Innenministerium jedenfalls einen eindeutigen IS- Hintergrund. Der Mann sei ein radikalisierter Muslim, so Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz.

Religiös motivierter islamistischer Extremismus und Terrorismus steht bei Österreichs Verfassungsschützern bereits seit einiger Zeit ganz oben auf der Liste der größten Bedrohungen für die innere Sicherheit des Landes. Vor allem Dschihad- Rückkehrer und an der Ausreise gehinderte Personen stellen eine Gefahr dar, hieß es erst vor kurzem bei der Präsentation des Jahresberichts des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) bei der Blitz-Pressekonferenz am Mittwochabend. Foto: APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

BVT: 141 "Gefährder" im Inland

Mit Jahresende 2016 waren insgesamt 296 "Foreign Fighters" aus Österreich bekannt. Ein Gefährdungspotenzial im Inland stellen davon 141 Personen dar. Die Zahl der aus Österreich ausreisenden Dschihadisten war im Vorjahr deutlich rückläufig war. Während 2014 noch 112 für den Dschihad rekrutierte Personen registriert wurden, waren es 2016 nur mehr 13 Personen.

Der Rückgang der Ausreisenden und Neurekrutierten ist laut den Experten vor allem auf verstärkte präventive und repressive Maßnahmen und die strafrechtliche Verfolgung der Verdächtigen zurückzuführen. In Österreich liefen in den vergangen Monaten eine ganze Reihe von Prozessen gegen IS- Unterstützer und -Sympathisanten, einer der größten davon gegen ein Dschihadisten- Netzwerk in Graz. In Salzburg wurden zuletzt IS- Dschihadisten zu hohen Haftstrafen verurteilt, die Kontakt zum Netzwerk der Paris- Attentäter gehabt haben sollen.

IS-Kämpfer in Syrien Foto: AP

Behörden setzen auf Prävention

Neben der Strafverfolgung setzen die Behörden aber auch verstärkt auf präventive Maßnahmen. Im Vorjahr wurde seitens des BVT ein eigenes Referat für Prävention eingerichtet und Vorarbeiten für ein "Aussteigerprogramm aus dem gewaltbereiten Extremismus" geleistet. Die Entwicklung des Programms ist ein Schwerpunkt der Verfassungsschützer im heurigen Jahr. Darüber hinaus gibt es Sensibilisierungsveranstaltungen in Justizanstalten, da diese ein "Nährboden" für Radikalisierungsvorgänge sind, wie die Verfassungsschützer erklären.

Um bei allfälligen Terror- Angriffen besser agieren zu können, wünschen sich Innenministerium und Sicherheitsbehörden, künftig auf die Video- Bilder von bereits vorhandenen Überwachungskameras "anlassbezogen" Zugriff zu bekommen. Darüber hinaus wünscht man sich mehr Möglichkeiten bei der Überwachung von Internet- Kommunikation.