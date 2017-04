War Canadi wirklich der Schuldige, Herr Krammer?

Die Rapid- Spieler nach der 0:3- Pleite in Ried: Sie liefen zu den Fans, ertrugen knapp fünf Minuten lang die Schimpfgesänge gegen sich. Mutig? Sind sie es den Fans schuldig?

Schwachsinn! Es ist nur ein Sinnbild dafür, wie falsch zum Teil die Gewichtungen beim Herzensklub der meisten Österreicher sind. Die Mannschaft ist einfach nicht auf Augenhöhe mit den laut Eigendefinition "besten Fans des Landes" (zumindest kann man den Rapid- Anhängern nicht absprechen, dass sie für sensationelle Stimmung bei jeder Partie sorgen und ihr Team wirklich bis zum bitteren Ende unterstützen).

Vereinsführung hat Spieler völlig verunsichert

Man geht also bildlich in die Knie vor den Anhängern, anstatt auf dem Rasen selbst das Zepter rumzureißen. Wobei die Vereinsführung - soweit muss man die Spieler in Schutz nehmen - viel getan hat, um die Mannschaft in die völlige Verunsicherung zu treiben. Erst den beliebten Trainer Zoran Barisic feuern (und nie den wahren Grund zu nennen), dann viel zu hohe sportliche Forderungen (Europa League "rocken" und Red Bull Salzburg den Titel abjagen), dann Trainerwechsel, dann wieder Trainer- und Sportdirektorwechsel. Also leicht hatten es die Herren rund um Fußballgott Steffen Hofmann, der auch noch längere Zeit abmontiert worden ist, nicht. Übrigens: Kein Spielervertrag würde bei einem Abstieg gültig bleiben...

Krammer & Peschek fehlt ein Fußball- Experte

Womit wir wieder beim Hauptthema sind: Sind also die Schuldigen vielleicht gar nicht Zoran Barisic, Mike Büskens, Andreas Müller und Damir Canadi? Oder sind sie es vielleicht nur zum Teil? Verantworte hat all diese Entscheidungen jedenfalls die Chef- Etage mit Präsident Michael Krammer und Christoph Peschek. Die beiden haben zweifellos wirtschaftlich sehr viel richtig gemacht bei Rapid, ein prunkvolles neues Stadion möglich gemacht, aber der große Fußball- Experte, der den Klub prägt, fehlt scheinbar.

Herzog oder Kühbauer!

Denn sportlich rudert man hin und her und findet keinen Halt. Wer so ein Experte sein könnte? Richtig! Andi Herzog - und der wäre sogar verfügbar! Oder Didi Kühbauer, der ja "Nummer zwei" nach Canadi gewesen wäre und sicherlich sofort Feuer entfachen würde bei den Spielern. Aber es könnte auch gut sein, dass man es sich mit diesen beiden Herren bei vergangenen Entscheidungen verscherzt hat...

krone.at- Sportchef Max Mahdalik