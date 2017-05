Wanderer halten sich an eingestürzter Brücke fest

In dem kurzen Video, das in chinesischen sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, sieht man einige der Wanderer, wie sie versuchen, zu einem stabileren Teil der Brücke zu gelangen. Während dieser Versuche fallen immer wieder Gegenstände aus Jacken- und Hosentaschen in die Tiefe.

"Jugendliche schaukelten zu wild"

Laut der örtlichen Tourismusbehörde hatten starke Schwingungen die Brücke teilweise zum Einsturz gebracht. Alle Personen seien durch ein Sicherheitsnetz geschützt gewesen, wurde weiters betont. Als "Schuldige" machte die Tourismusbehörde "Jugendliche" aus, "die sich falsch verhielten und zu wild schaukelten". Der Zutritt zur Brücke wurde bis auf Weiteres untersagt, wie Nachrichtenseite "China News" berichtete.

Tatsächlich war es in der Vergangenheit immer wieder zu "wilden Schaukelaktionen" auf der Brücke gekommen, wie seit dem Vorfall auf der Facebook- ähnlichen Plattform Weibo diskutiert wird. "Ich war jedes Mal schockiert, wenn ich so etwas sah", schrieb ein User, der das Phänomen bereits etliche Male am eigenen Leib hatte miterleben dürfen. "Soll das wirklich ein Spaß sein?", fragte daraufhin ein anderer.