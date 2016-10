Wallonen: "Verhandlungen noch bis Jahresende"

Die belgische Provinz Wallonien will dem umstrittenen Freihandelsabkommen CETA weiterhin nicht zustimmen und sieht daher keine Chance für eine Vertragsunterzeichung zwischen der EU und Kanada, die am Donnerstag geplant gewesen wäre. Ohne das Ja Walloniens kann Belgien CETA nicht zustimmen. Der wallonische Parlamentspräsident Andre Antoine schlug am Montag vor: "Eine vernünftige Zielmarke für eine Vertragsunterzeichnung wäre Ende des Jahres. Bis dahin könnten wir es schaffen."