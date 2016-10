Wallonen bleiben stur: Todesstoß für CETA?

Wallonien wolle ein Abkommen, aber es müsse mit einem Minimum an Respekt verhandelt werden, sagte Antoine. "Es gibt einen riesigen Mischmasch an Texten. Das ist kein seriöses internationales Recht. Zweitens sind Ultimaten und Drohungen nicht Teil der Demokratie", sagte er mit Blick auf die von der EU bis Montagabend gesetzte Frist.

Belgien braucht zur Zustimmung grünes Licht aus der von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Region Wallonien - und die EU wiederum benötigt das Einvernehmen aller 28 Mitgliedsstaaten. Die Wallonen blockieren das unterschriftsreife Abkommen, weil sie stärkere Garantien zum Schutz ihrer Bauern und die Abwehr eines übermäßigen Einflusses internationaler Konzerne fordern.

Parlamentspräsident Walloniens: "Brauchen solide juristische Basis"

Antoine verlange mehr Zeit, um die Texte und Klarstellungen zu CETA zu prüfen, auch mit Blick auf künftige Handelsabkommen. "Morgen gibt es einen Vertrag mit den Amerikanern, den Japanern und den Chinesen", sagte er. "Wir brauchen eine solide juristische Basis." Ähnlich hatte sich am Sonntag bereits der wallonische Regierungschef Paul Magnette geäußert.

Der wallonische Parlamentspräsident Andre Antoine Foto: APA/AFP/Belga/BRUNO FAHY

Wird EU- Kanada- Gipfel abgesagt?

Die belgische Regierung teilte am Montagnachmittag nach einer eilig einberufenen Krisensitzung mit, sie könne CETA nicht zustimmen. Es gebe keine Einigung unter den Regionen des Königreiches, die der Zentralregierung eine Unterschrift ermöglichen würde, sagte der flämische Ministerpräsident Geert Bourgeois nach dem Treffen der Bundes- mit den Regionalregierungen in Brüssel. Am Abend wollen EU- Ratspräsident Donald Tusk, EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau entscheiden, ob der EU- Kanada- Gipfel am Donnerstag stattfindet.

Ratspräsident Tusk (links) und Kommissionspräsident Juncker Foto: AFP

EU- Parlamentspräsident Martin Schulz hatte sich am Samstag nach Vermittlungsgesprächen mit der kanadischen Handelsministerin und dem wallonischen Regierungschef optimistisch geäußert, dass zeitnah eine Lösung gefunden werden könne. Handelsministerin Chrystia Freeland sagte, ihr Land halte das CETA- Abkommen nicht für gescheitert und hoffe weiter auf eine Unterzeichnung am Donnerstag.

Mit CETA sollen Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen der EU und Kanada abgebaut werden, um Jobs und Wirtschaftswachstum zu schaffen. CETA- Kritiker befürchten unter anderem Nachteile für die Landwirtschaft, die Senkung von Verbraucher- und Umweltstandards sowie generell eine Rechtslage, die Unternehmensinteressen über die der Allgemeinheit stellt.