Waldohreulenbaby wird im WTV aufgepäppelt

Passanten haben am verlängerten Wochenende in einem Gemeindebau in Wien- Favoriten ein Waldohreulenbaby entdeckt. Das Tier wurde von Polizisten in einen Karton gepackt und in das Tierschutzhaus nach Vösendorf gebracht. Der Greifvogel wurde untersucht und wird nun aufgepäppelt, berichtete der Wiener Tierschutzverein am Dienstag.