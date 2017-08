Wahlkampf- Umfrage: Kurz fällt am positivsten auf

Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ist im Wahlkampf bisher die Liste Kurz für 26 Prozent der Befragten am positivsten aufgefallen. Dahinter liegen gleichauf SPÖ und FPÖ mit je 13 Prozent. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research durchgeführten Umfrage, welche Parteien im Wahlkampf positiv bzw. negativ aufgefallen sind, folgen als "positiv aufgefallen" weit abgeschlagen NEOS mit vier und Grüne mit drei Prozent.

Sebastian Kurz scheint bei der Bevölkerung gut anzukommen. Das beweisen seine Umfragewerte. Foto: APA/BARBARA GINDL

Für 22 Prozent fallen Grüne im Wahlkampf negativ auf

22 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen die Grünen am negativsten aufgefallen sind. Dahinter folgt die FPÖ mit 20 und mit Abstand die SPÖ mit zwölf Prozent. ÖVP/Liste Kurz fielen acht Prozent negativ auf, NEOS sieben. Die maximale Schwankungsbreite liegt bei +/- 4,6 Prozentpunkten.

Umfragewerte im Keller: Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek hat derzeit wenig zu lachen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Kurz streicht Wahlkampfduell mit Kern ersatzlos

Kurz hat unterdessen sein erstes mediales Duell mit Kanzler Christian Kern (SPÖ) zur Nationalratswahl abgesagt. Dieses hätte am 6. September in der Ö1- Reihe "Klartext" stattfinden sollen. Kurz ist an diesem Tag beim informellen EU- Außenministertreffen in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Ein Ersatztermin habe seitens des Ministerbüros nicht gefunden werden können, teilte Ö1 am Freitag mit. Laut ORF findet die "Klartext"- Veranstaltung am 6. September dennoch statt. Das TV- Duell zwischen Kern und Kurz ist weiterhin für den 11. Oktober geplant - vier Tage vor der Wahl.