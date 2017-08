Wahlkampf- Duell in den Spuren der Verwüstung

Ö VP-

-

Landes-

ÖVP-Chef Kurz bei einer Krisensitzung der steirischen Landesregierung Foto: APA/…VP/JAKOB GLASER

Chef Kurz sieht sich in seiner neuen Funktion als Parteichef und Kanzlerkandidat nun für alles zuständigbis zu den Unwetteropfern. Und so besuchte er Montagfrüh, gemeinsam mit dem steirischenChef Hermann Schützenhöfer, die kleine Stadt Oberwölz, die zum Katastrophengebiet erklärt worden war . Ganz ohne Kameras.

Am Nachmittag folgte dann SPÖ- Bundeskanzler Kern, der, so wie Kurz, seinen Terminplan geändert hatte, um in die Krisenregion zu fahren. Begleitet von Kameras.

Kanzler Kern bei Feuerwehrleuten in Oberwölz Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Rasche und unbürokratische Hilfe zugesichert

Beide Wahlkämpfer sicherten rasche Hilfe zu. Mit Kurz war auch Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) nach Graz gereist, um zu verkünden, dass genau für solche Fälle der Katastrophenfonds da sei. Derzeit stünden 400 Millionen Euro zur Verfügung, sollte das nicht ausreichen, könne aufgestockt werden, betonte Schelling.

Video: Bundesheer bei Unwetterkatastrophe im Einsatz

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: krone.at

Auch Kanzler Kern sicherte "rasche und unbürokratische Auszahlungen" zu. Er drängte außerdem darauf, dass freiwillige Helfer drei zusätzliche Urlaubstage, bezahlt aus dem Katastrophenfonds, erhalten sollen. Die ÖVP steht dem Vorschlag offen gegenüber.

Doris Vettermann, Kronen Zeitung

Politiker im Unwetter-Einsatz: Niederösterreichs Ex-Landeschef Erwin Pröll, Ex-Kanzler Viktor Klima Foto: APA/FOTOPROFIS/GERALD LECHNER, ebv