Wacker Innsbruck siegt nach 0:2- Rückstand

In einem ereignisreichen Spiel hat Wacker Innsbruck in der Ersten Liga einen Schritt aus der Krise gemacht. Der selbst ernannte Aufstiegsaspirant in die Bundesliga setzte sich am Dienstag in der vierten Runde nach einer 70- minütigen Überzahl gegen Austria Lustenau zu Hause am Tivoli knapp 3:2 durch und hält damit bei sechs Zählern.