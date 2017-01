Wacker Innsbruck plagen wieder finanzielle Sorgen!

Die jährliche Förderung des Landes soll bereits im Dezember als Zahlungssicherheit an die Hypo Tirol Bank abgetreten worden sein. Der Klub- Vorstand hoffte darauf, von der Hausbank einen Vorgriff auf zugesagte Sponsorengelder der Saison 2018/19 zu erhalten.

"Vereinspolitik nicht länger von Außenstehenden diktieren lassen"

Die Hypo Tirol will aber offenbar eine Reduktion der Ausgaben vorgewiesen sehen und lehnte deshalb bereits einen Budgetplan des Vereins ab. In einem Brief vom 3. Jänner soll sich der Wacker- Vorstand deshalb bei Landeshauptmann Günther Platter darüber mokiert haben. Darin heißt es, dass man sich die "Vereinspolitik nicht länger von außenstehenden Personen diktieren lassen" könne.

Nur einige der potenziell Abertausenden Wacker-Innsbruck-Fans Foto: APA/ROBERT PARIGGER

Außerdem kündigten die aktuellen Vereinsverantwortlichen um Vizepräsident Andreas Perger eine außerordentliche Generalversammlung für Ende Jänner an. Dort soll über die finanzielle Lage informiert werden. Der noch amtierende Präsident Josef Gunsch hatte bereits angekündigt, mit Ende Jänner von seinem Posten zurückzutreten.