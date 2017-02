WAC siegt dank Blitzstart gegen Ried

Nur etwas mehr als zwei Minuten waren in der Lavanttal- Arena gespielt, als die Hausherren in Führung gingen. Nach einer flüssigen Aktion mit kurzen Pässen über mehrere Stationen fälschte Thomas Reifeltshammer einen Schuss von Christian Klem unglücklich ab, dem WAC- Verteidiger wurde der Treffer allerdings gutgeschrieben.

Danach wogte das relativ flott geführte Duell hin und her. Die Rieder zeigten tendenziell sogar etwas mehr Initiative und kamen durch einen Kopfball von Mathias Honsak nach Elsneg- Schuss zur besten Gelegenheit (11.). Auf der Gegenseite verpasste der von Joachim Standfest per Flanke bediente Philipp Prosenik (19.).

Mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff verfehlte ein Weitschuss von Philipp Tschernegg knapp das Tor. Ried hatte in der ersten Hälfte minimale Vorteile in Sachen Ballbesitz und Zweikampfquote, spielte sechs Eckbälle heraus, während der WAC einen einzigen verbuchte. Es fehlte jedoch wie häufig an zwingenden Szenen im gegnerischen Strafraum.

Orgill verpasst das 2:0

Nach Wiederbeginn hätte der in der Winterpause verpflichtete Jamaikaner Dever Orgill, der ein solides Bundesliga- Debüt gab, wie in der ersten Hälfte ein schnelles WAC- Tor herbeiführen können, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Schlussmann Thomas Gebauer. Der Rieder Dieter Elsneg setzte in der 52. Minute ein Kopfball hauchdünn neben den Kasten von Alexander Kofler.

Spielerisch konnte die zweite Hälfte nicht mit dem vor der Pause Gebotenen mithalten. Ried hatte mehr von der Partie, weil sich der WAC immer weiter zurückzog und auf Konter hoffte. Die Oberösterreicher versuchten, mit der Einwechslung von Thomas Fröschl und Orhan Ademi eine Schlussoffensive zu starten, diese Bemühungen verpufften jedoch.

Weil der eingewechselte Mihret Topcagic in der Nachspielzeit eine hochkarätige Chance für den WAC vergab, blieb es beim 1:0 für die Kärntner, die damit nach drei Niederlagen am Stück vor der Winterpause erstmals wieder anschrieben. Die SV Ried trennen nur noch drei Punkte vom Tabellenende, das der SV Mattersburg besetzt.

Wolfsberger AC - SV Ried 1:0 (1:0)

Lavanttal- Arena, 3.032 Zuschauer

SR: Schörgenhofer

Tor: 1:0 (3.) Klem

WAC: Kofler - Standfest, Sollbauer, Rnic, Klem (49. Palla) - Zündel, M. Leitgeb, Tschernegg, G. Nutz - Orgill (83. Topcagic), Prosenik

Ried: Gebauer - Hart, Reifeltshammer, Prada, Chessa - Trauner, Ziegl (90. Brandner) - Möschl, Elseneg, Honsak (75. Fröschl) - Egho (75. Ademi)

Gelbe Karten: Zündel bzw. Ziegl, Trauner

Die besten Spieler: Standfest, Zündel, G. Nutz bzw. Chessa, Elsneg

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 21 13 4 4 25 43 2. Altach 21 13 4 4 11 43 3. Sturm Graz 21 12 3 6 18 39 4. Austria 20 12 1 7 8 37 5. Rapid 20 7 6 7 9 27 6. Wolfsberg 21 7 4 10 -8 25 7. Admira 21 7 3 11 -16 24 8. Ried 21 6 2 13 -15 20 9. St. Pölten 21 4 6 11 -17 18 10. Mattersburg 21 4 5 12 -15 17