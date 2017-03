VW präsentiert seine neue "Star- Wars- Zukunft"

VW kündigte an, in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in die weitere Entwicklung zu stecken. Hinter dem Namen "Sedric" steht die Abkürzung des englischen Begriffs für selbstfahrendes Auto - Self Driving Car.

VW- Chef Matthias Müller zeigte sich anlässlich der Vorstellung überzeugt, dass die Selbstfahr- Technik langfristig ein revolutionäres Potenzial habe. Von der Weiterentwicklung des Sedric erwarte sich Volkswagen Innovationen, die den verschiedenen Marken des Konzerns zugutekommen sollten, erklärte Müller.