VP- Parteitag am 1. Juli: Kurz wird zum Chef gekürt

Nun steht es fest: Die ÖVP wird am 1. Juli ihren Parteitag in Linz abhalten. Dort werde Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz offiziell zum neuen ÖVP- Chef und Nachfolger von Reinhold Mitterlehner gewählt, teilte die Parteizentrale am Donnerstag mit. Darüber hinaus soll eine Statutenreform beschlossen werden.