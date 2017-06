Vorwurf: ÖVP drängte SPÖ, Eurofighter zu behalten

Haben sich SPÖ und ÖVP untereinander ausgemacht, auf keinen Fall aus dem ursprünglichen Eurofighter- Vertrag auszusteigen? Diese Vorwürfe hat die Opposition am Donnerstag vor den Befragungen im U- Ausschuss erhoben. Grünen- Chef Peter Pilz behauptet, der Ex- ÖVP- Obmann Wolfgang Schüssel habe SPÖ- Chef Alfred Gusenbauer gedrängt, bei den Eurofightern zu bleiben. Interessanter Zufall: Die beiden Betroffenen werden am selben Tag, dem 20. Juni, zum Ausschuss geladen.