Vorwürfe gegen betreute Wohngemeinschaft in Wien

In einer vom Diakoniewerk geführten Einrichtung für minderjährige und junge Erwachsene mit schweren Behinderungen in Wien- Hernals sollen deren Bewohner systematisch vernachlässigt worden sein. In der betreuten Wohngemeinschaft (WG) wären infolge struktureller Mängel Kinder falsche Medikamente und Sondennahrung verabreicht worden, die Betreuer seien total überlastet berichtet der "Standard". Das Jugendamt (MA 11) prüft und auch das Gesundheitsamt (MA 15) wurde eingeschaltet.