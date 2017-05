Vorarlberger bei Frontal- Crash im Pinzgau getötet

Bei einem Frontal- Crash in einer Lawinengalerie der Felbertauernstraße im Salzburger Pinzgau ist am Sonntagabend ein 61- jähriger Vorarlberger ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Bregenz war am Abend mit seinem Wagen im Gemeindegebiet von Mittersill aus ungeklärter Ursache frontal mit dem Auto eines 49- jährigen Osttirolers zusammengeprallt.