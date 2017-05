Vor erster Hochrechnung: Macron in Trends voran

Laut der belgischen Zeitung "Le Soir" führt Macron mit mehr als 60 Prozent der Stimmen deutlich vor Le Pen. Quelle seien drei nicht näher benannte Umfragen. Der öffentlich- rechtliche belgische Sender RTBF bezifferte Macrons Stimmenanteil auf 62 bis 64 Prozent. Für französische Medien gilt eine Sperrfrist für die Berichterstattung bis zum offiziellen Wahlschluss um 20 Uhr. Dann folgt auch die erste Hochrechnung.

Die Wahlbeteiligung lag laut dem Innenministerium in Paris bis 17 Uhr bei 65,3 Prozent. Das sind etwa vier Prozentpunkte weniger als bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen zu diesem Zeitpunkt. Auch im Vergleich mit den vergangenen drei Präsidentschaftsstichwahlen zeichnete sich ein Rückgang ab.

Das dürfte wohl auch daran liegen, dass der Wahlkampf im Finale nur noch eine Schlammschlacht war . Den Franzosen wurde ihre Entscheidung so nicht leichter gemacht: Le Pen oder Macron - für viele war das die sprichwörtliche Frage nach Pest oder Cholera. Die etablierten Parteien waren im ersten Durchgang auf historische Art abgestraft worden, weder die Sozialdemokraten noch die Konservativen hatten eine Chance auf den Einzug in die Stichwahl - ein Novum in der Geschichte der Fünften Republik, das an die österreichische Bundespräsidentenwahl im Vorjahr erinnerte.

Macron- Fans wollen im Louvre feiern

Die Kandidaten selbst gaben sich am Sonntag - wenig überraschend - guter Dinge. Macron und seine um 24 Jahre ältere Ehefrau Brigitte gaben am Vormittag in ihrem Wahlkreis im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal ihre Stimmen ab. Später begab sich das Paar nach Paris. Einen möglichen Wahlsieg wollen die Macron- Anhänger im altehrwürdigen Louvre feiern.

Das Ehepaar Macron bei der Stimmabgabe Foto: Associated Press

Le Pen schritt im nordfranzösischen Henin- Beaumont, einer Hochburg ihres Front National, zur Wahlurne. Dort hatte sie im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,5 Prozent der Stimmen erhalten. Landesweit waren es nur 21,3 Prozent, Macron hatte mit seiner unabhängigen Bewegung "En Marche!" den ersten Wahlgang mit 24 Prozent gewonnen . Den Wahlabend verbringt Le Pen in einem Veranstaltungsort im Bois de Vincennes, einem der beiden Pariser Stadtwälder.

Eine gut gelaunte Marine Le Pen im Wahllokal Foto: Associated Press

Macron in Überseegebieten voran

In einigen Überseegebieten Frankreichs, in denen die Auszählung aufgrund der Zeitverschiebung bereits läuft, liegt Macron laut inoffiziellen Nachwahlbefragungen voran. Im südamerikanischen Französisch- Guayana kommt er demnach auf 65 Prozent, Le Pen auf 35. Auf der Karibikinsel Guadeloupe sprachen sich belgischen Medien zufolge 75 Prozent, auf Martinique sogar 77,5 Prozent für den unabhängigen Kandidaten aus. Daraus lässt sich allerdings wenig ableiten, schließlich wählen die meisten Überseegebiete traditionell eher links.

Bei den Auslandsfranzosen in Nordamerika zeichnet sich laut "Le Soir" eine überwältigende Zustimmung für Macron ab: In New York habe der frühere Wirtschaftsminister 94,7 Prozent erreicht, in Boston liege sein Ergebnis noch um einen Prozentpunkt höher.