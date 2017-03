Vor diesem Supervulkan nahe Neapel zittert Europa!

Die letzte Eruption der Phlegräischen Felder gab es 1538, dabei entstand ein neuer Berg. Sie umfassen Dutzende Eruptionskrater auf 150 Quadratkilometern, beginnen unmittelbar am westlichen Stadtrand von Neapel und setzen sich entlang der Küste des Golfes von Neapel fort. Im Süden dehnen sie sich unterhalb des Meeresspiegels aus und schließen die Inseln Ischia, Procida sowie Nisida mit ein.

Ein NASA-Satellitenbild der Phlegräischen Felder Foto: NASA

Der erste Ausbruch vor rund 34.000 Jahren soll mit denen des Tambora 1815 und des Krakatau 1883 in Indonesien vergleichbar gewesen sein, die das Weltklima veränderten. Forscher versuchen seit Jahren, mit Bohrungen zu erkunden, was im Inneren des Supervulkans vor sich geht. Allerdings sind die Ergebnisse bislang wenig aufschlussreich. Lediglich die Bodenerhebungen sind auf Satellitenbildern gut dokumentiert.

Tambora- Ausbruch führte 1816 zu Hungerkatastrophe

Bricht der Supervulkan aus, so könnte das schwere Folgen für die stark besiedelte Region, Europa und sogar die ganze Welt haben. Klimaveränderungen, Aschewolken sowie massiven Zerstörungen wären vorprogrammiert. So führte etwa der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahr 1816 zur schimmsten Hungerkatastrophe des 19. Jahrhunderts in Europa, weil die Landwirtschaft im "Jahr ohne Sonne" völlig zu Grunde ging. In Regionen wie der Schweiz und Baden- Württemberg hörte es über Monate kaum mehr auf zu regnen oder zu schneien. Auf Tauwetter folgten extreme Hochwasser. Die Getreidepreise vervielfachten sich.

Bis 1817 habe es kaum Ernten gegeben, sagte Claus- Peter Hutter, Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden- Württemberg. "Die Menschen haben ihre Zugtiere geschlachtet und die Saatkartoffeln wieder ausgegraben in ihrer Not." Mit Gipspulver, Eichel- oder Sägemehl gestreckte Hungerbrote seien gebacken worden. Etliche Menschen wanderten in die USA aus.

"Da braut sich was zusammen"

Dass es auf den Phlegräischen Felder tatsächlich zu einem Ausbruch kommt, wollen Wissenschaftler nicht ausschließen: "Da braut sich was zusammen, aber ob und wann es letztlich zu einem Ausbruch kommt, kann niemand sagen", sagte Thomas Walter vom Geoforschungszentrum Potsdam in einem Interview mit der dpa.

Etwa zwei Millionen Menschen leben im Einflussgebiet der Phlegräischen Felder. "Und eine Evakuierung in sehr kurzer Zeit ist dort unmöglich, da wäre mindestens eine Woche nötig", schätzte Walter. Wie beim Ausbruch des Vesuv drohen Wolken aus Gas, Gestein und Asche, die mehrere Hundert Grad heiß sind und die Hänge hinabrasen. Man spricht von pyroklastischen Strömen. Die Folgen für andere Regionen ließen sich nicht vorhersagen - global seien sie aber in jedem Fall.