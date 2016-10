Vonn und Mancuso liegen sich in den Haaren

Streit im US- Skiteam: Die beiden Aushängeschilder Lindsey Vonn und Julia Mancuso liegen sich in den Haaren. Mancuso kritisiert Vonn öffentlich auf Facebook, weil diese in einem Radio- Interview getrennte Trainingseinheiten von den US- Snowboarderinnen gefordert hatte. Im Video oben sehen Sie den neuen Lindsey- Vonn- Song von den krone.at- Redakteuren Hannes Maierhofer und Michael Fally.