Vonn- Sturz vor den Augen ihres neuen Freundes

Freund Kenan Smith war mit an Bord. Der Assistenztrainer des NFL- Teams der Los Angeles Rams bekam gleich bei seinem ersten Rennen einen Schock, musste den Ausfall seiner Herzdame im Ziel mit ansehen. Doch als sie schnell wieder aufstand, konnte er durchatmen. "Nach der Landung ist mir der Ski weggerutscht und ich hatte keine Chance. Es war mein Fehler", so Vonn, die im Ziel über leichte Schmerzen im Rücken und an der Hand klagte.

Bereits vor zwei Jahren nahm Vonn ihren damaligen Freund Tiger Woods mit nach Cortina. Für sie lief es damals aber eindeutig besser. Statt eines Sturzes durfte der Golf- Superstar einen Sieg bejubeln. Aber wie heißt es so schön: Pech im Spiel, Glück in der Liebe!