Von Pkw erfasst: Bursche war Lenkerin "zu langsam"

Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag, doch erst gestern wurde dieser bekannt, nachdem die Mutter des Opfers via Facebook einen Zeugenaufruf gestartet hatte. "Unser Sohn (12 Jahre) wurde gegen 13.10 Uhr an der großen Kreuzung in Buch in Richtung Jenbach von einem schwarzen Auto mit Innsbrucker Kennzeichen von hinten angefahren. Die Frau hatte es offenbar sehr eilig, zuerst schimpfte sie, dann hupte sie. Und zum Schluss fuhr sie noch auf das Rad unseres Sohnes auf. Er stürzte und verletzte sich dabei. Auch das Rad ist kaputt", schreibt die Unterländerin im sozialen Netzwerk.

Bub stürzte vom Rad

Auf "Krone"- Anfrage bestätigte die Polizei gestern den Vorfall. "Der Bursche war mit einem Freund unterwegs. In der Kreuzung mussten die beiden aufgrund des Gegenverkehrs kurz anhalten. Nachdem der Begleiter die Straße dann überquert hatte, hörte er ein Geräusch. Dann sah er, wie der 12- Jährige vom Fahrrad stürzte, dahinter stand das Auto", schildert ein Beamter.

Für die unbekannte Pkw- Lenkerin sei der Bursche offenbar tatsächlich zu langsam gewesen. Sie sei zwar kurz ausgestiegen, doch dann gleich wieder weggefahren. Der 12- Jährige erlitt beim Sturz Verletzungen am Ellenbogen und am Knie. Die Familie sowie die Polizei hoffen nun auf Zeugen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 059 133- 7255 entgegen genommen.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung