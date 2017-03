Vom Hallencup ins Prinzen Rolle- Fußball Camp!

Der "Krone"- Hallencup, präsentiert von der Prinzen Rolle, ging dieses Jahr bereits in seine 20. Saison - und wartet nach Finalschluss noch mit einem Megapreis auf: 14 Prinzen und 14 Prinzessinnen haben sich im Laufe des Turniers für das exklusive Trainingscamp qualifiziert und dürfen sich auf tolle Tage mit dem Ex- Champ freuen. Diese tolle Jugendförderungs- Initiative erfolgt auf Einladung von Griesson - de Beukelaer, dessen Marke Prinzen Rolle bereits den gesamten Hallencup begleitet hat.

Gemeinsam wird im April 2017 in Steinbrunn an der Technik gefeilt, fünf Tage darf nach Herzenslust gekickt werden - immer unter den strengen Augen der Coachingteams von Ex- Rapidler Helge Payer, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zwei Trainingseinheiten pro Tag sorgen im Camp für genug Übungsmöglichkeiten, die stolzen Eltern dürfen die sportlichen Erfolge ihrer Kids per diverser Social- Media- Kanäle und WhatsApp verfolgen.

Hallencup hat lange Tradition

Unglaublich, aber wahr: Schon David Alaba war im Hallencup dabei, und auch Marko Arnautovic oder Veli Kavlak haben sich hier erste Sporen verdient. Herbert Prohaska, seit 2015 Schirmherr des "Krone"- Hallencups, ist sich sicher: "Wir werden noch hier viele Stars von morgen sehen."