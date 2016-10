Vom Grazer "Milchbubi" zum königlichen Weltstar

Natürlich ist es mehr als fraglich, ob am 27. Mai 2006 den 8000 Zuschauern in der UPC- Arena in Graz bewusst war, dass sie gerade den Beginn einer Weltkarriere miterlebt haben. Vom damaligen Testspiel zwischen Wales und dem WM- Teilnehmer in Deutschland, Trinidad und Tobago, nahm man hierzulande wenig wahr. Noch weniger von dem 16- jährigen "Milchbubi", das in der 55. Minute sein Teamdebüt für Wales gefeiert hat. Mit Fliegerohren, die Dress zu groß, in Summe eine wenig beeindruckende Erscheinung. Erst 180 Minuten Kampfmannschaftserfahrung bei Southampton hatte dieser Junge aus Cardiff bisher vorzuweisen. Und doch sollte Gareth Bale an diesem Tag bereits eine Duftmarke setzen.

Mit dem Assist zum 2:1- Siegtreffer der Waliser durch Bobby Earnshaw. "Es war für mich eine völlig neue Erfahrung. Mit den besten Walisern auf einem Platz zu stehen. Da ist ein Traum wahr geworden", sagte der damals jüngste Teamspieler der "grünen Drachen" aller Zeiten. Zehn Jahre später ist aus dem Grazer Milchbubi ein königlicher Weltstar geworden. Die Ohren ließ er sich 2012 operativ richten, hat Muskelmasse zugelegt.

Von Southampton ging es zu Tottenham, von dort 2013 für die unglaubliche Summe von 100 Millionen Euro zu Real Madrid. Bei den Königlichen bildet er seitdem mit Cristiano Ronaldo ein kongeniales Duo. Zweimal gewannen sie die Champions League, einmal den spanischen Pokal. Nur die Meisterschaft fehlt in Bales Sammlung.

"Bale gibt Wales das Gefühl, dass alles möglich ist"

Der größte Coup gelang bekanntlich im Sommer. Als Bale mit der walisischen Nationalelf bis ins Halbfinale der EURO in Frankreich vordrang, erst gegen den späteren Sieger Portugal unglücklich ausschied. Auf dem Weg zum größten Erfolg in der walisischen Fußballgeschichte steuerte Bale drei Tore bei. "Ein Mann macht noch kein Team. Aber ein Mann kann ein Team inspirieren. Bale gibt Wales das Gefühl, dass alles möglich ist", spart auch sein aktueller Trainer bei Real Madrid, Zinédine Zidane, nicht mit Lob. Bale, der Weltstar. Vor zehn Jahren ging für ihn in Graz ein Traum in Erfüllung. Der noch lange nicht ausgeträumt ist.