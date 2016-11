Volltrunkener (70) schoss auf Tür des Nachbarn

Die Affinität eines 70- Jährigen zu Waffen, gepaart mit übermäßigem Alkoholkonsum, hat am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in Wien- Simmering geführt. Der Mann hatte tagsüber mit seinem Nachbarn in dessen Wohnung gebechert, dann wurde dort und im Stiegenhaus gestritten, bis der 70- Jährige mit einer Gaspistole auf die Wohnungstür seines Kontrahenten schoss.