Volkswagen zieht sich aus Rallye- WM zurück

Foto: AFP

war 2013 mit einem Werksteam in die WM eingestiegen. Die Wolfsburger holten in dieser Zeit alle Titel. Der Franzose Sebastien Ogier wurde vier Mal nacheinander Weltmeister, am vergangenen Sonntag in Wales sicherte sich VW auch zum vierten Mal dieWM.

Konzern- Tochter Audi bereits aus WEC ausgestiegen

In der vergangenen Woche hatte die VW- Tochter Audi nach 18 Jahren den Abschied von der Langstrecken- Weltmeisterschaft WEC und damit auch bei den 24 Stunden von Le Mans verkündet. Der Hersteller aus Ingolstadt steigt dafür in die rein- elektrische Rennserie Formel E ein.

Foto: APA/EPA/JOSE COELHO

Der Audi- Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler hatte die strategische Entscheidung im Zusammenhang mit den aktuellen Belastungen für die Marke begründet. Es sei jetzt wichtig, sich auf das zu fokussieren, was Audi in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig halte. "Das Rennen um die Zukunft tragen wir elektrisch aus", hatte Stadler gesagt. Unangetastet bleibt das Engagement in der DTM.