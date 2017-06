Voggenhuber: "Grüne, ihr verhöhnt eure Wähler!"

Und die Breitseite des 67- Jährigen hat es in sich.

"Endlich sind sie ganz unter sich"

"Nun haben sie es also geschafft und endlich auch Peter Pilz zur Strecke gebracht. Endlich sind sie ganz unter sich. Endlich ist niemand mehr da, der sie an irgendwelche ihrer längst begrabenen Gründungsideen erinnert", so Voggenhuber, der zwischen 1995 und 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments war.

Voggenhuber weiter: "Endlich noch einer weniger, der seinen Kopf aus der Menge der Mittelmäßigen steckt, der sein politisches Leben nicht Seilschaften und nicht Gefolgschaftsschwüren, nicht dem grünen Intrigantenstadel und nicht der hauseigenen Giftküche, nicht der grünen Gerüchteküche und nicht der Dampfküche von Spindoktoren und 'Werbefuzzis' verdankt, sondern sich selbst und seiner Arbeit, seinen politischen Erfolgen und seinem öffentlichen Ansehen; einer der wenigen, die sagen können: was wäre die Partei ohne mich, statt wie sie: was wäre ich ohne die Partei?"

Johannes Voggenhuber Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wie krone.at von einem Parteiinsider erfuhr, soll der grüne Nationalratsabgeordnete Dieter Brosz als Drahtzieher hinter dem politischen Mord an Peter Pilz stecken. Und: Was viele altverdiente Parteimitglieder schockiert, ist, dass auch das Wort der neuen Parteivorsitzenden Ulrike Lunacek ignoriert wurde - sie hatte sich für ein Bleiben von Pilz eingesetzt. "Ich hätte ihn gerne im nächsten Nationalratsklub gehabt", sagte sie beim außerordentlichen Bundeskongress am Sonntag in Linz vor den Delegierten.

Ulrike Lunacek Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Für Pilz beginnt nun sein "drittes Leben"

Pilz, der Star der Grünen, hatte kurz zuvor seinen Rücktritt angekündigt. Das grüne Urgestein war beim Bundeskongress weggewählt worden. Bis zur vorgezogenen Nationalratswahl im Oktober bleibe er noch im Amt, dann beginne für ihn ein "drittes Leben", auf das er sehr gespannt sei, sagte er. "Vielen Dank, auf Wiedersehen", so seine Abschiedsworte.

Peter Pilz tritt von der politischen Bühne ab. Foto: APA/DIE GRÜNEN/INES BACHER

Grüne Doppelspitze gekürt

Zuvor hatten die Grünen ihre neue Doppelspitze gekürt. Felipe wurde mit 93,7 Prozent zur Bundessprecherin gewählt. Nach Felipes Kür erhielt Lunacek bei der Wahl zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl 96,5 Prozent der Stimmen. Das Duo folgt der im Mai zurückgetretenen bisherigen Grünen- Chefin Eva Glawischnig nach.

Video: Grüne Doppelspitze Lunacek, Felipe gekürt

Video: APA