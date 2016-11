Vogelgrippe: Weiterer Hühnerbetrieb gesperrt

Entgegen erster Informationen hat sich der zweite Vorarlberger Verdachtsfall auf Vogelgrippe des Typs H5N8 in einem Hühnerhof in Möggers in Vorarlberg noch nicht endgültig bestätigt. Während in den am Donnerstag gezogenen Proben das Virus angezeigt hätten, sei das Ergebnis der Proben vom Freitag nicht mehr eindeutig, teilte Agrarlandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) mit.