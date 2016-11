Vogelgrippe: Gefährlicher Typus auch in Vorarlberg

Wie bei den bisher bekannt gewordenen Fällen aus Deutschland handle es sich um die hochpathogene Variante, bestätigte Philipp Lindner, Sprecher von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, am Mittwoch.

Aktuelle Vogelgrippe-Fälle gibt es in Polen, Ungarn, Kroatien, Deutschland und nun in Österreich Foto: APA

Schutzzone und Stallpflicht

Als erste Maßnahme sei nunmehr gemäß der vorgesehenen Vorkehrungen beim Auftreten von Geflügelpest bei Wildtieren eine Verordnung in Vorbereitung, die am Donnerstagvormittag nach Abstimmung mit den Nachbarländern Deutschland und Schweiz kundgemacht werden soll: Zum Schutz des heimischen Hausgeflügels wird in einer noch nicht näher definierten Zone rund um das betroffene Gebiet eine Stallpflicht für Geflügel erlassen werden, sagte Lindner.